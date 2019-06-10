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Макгрегор готов помочь организовать поединок Джастина Бибера и Тома Круза

Спорт

Он также написал, что бросает вызов актёру Марку Уолбергу

Лас-Вегас, США, 10 июня 2019, 08:22 — REGNUM  Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор готов оказать помощь по организации поединка между певцом Джастином Бибером и голливудским актером Томом Крузом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Если Том Круз достаточно мужественен для того, чтобы принять этот вызов, то промоушен McGregor Sports and Entertainment проведет поединок», — написал Макгрегор.

Бывший чемпион UFC также написал, что бросает вызов актёру Марку Уолбергу.

Напомним, известный поп-R&B-певец Джастин Бибер вызвал голливудского актёра Тома Круза на поединок и ждёт реакции руководства UFC.

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