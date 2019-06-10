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«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля — СМИ

Спорт

Гран-при Канады выиграл британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес»

Оттава, 10 июня 2019, 08:02 — REGNUM  Команда «Формулы-1» «Феррари» намерена оспорить штраф своего пилота Себастьяна Феттеля, который он получил на «Гран-при Канады». Из-за штрафа в пять секунд Феттель упустил победу на трассе в Монреале. Об этом сообщил журналист Auto motor und sport Тоби Грюнер на странице в соцсети Twitter.

«Феррари» подала апелляцию (на решение стюардов)», — написал Грюнер.

Как передавало ИА REGNUM, Гран-при Канады выиграл британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес». Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, который отстал от победителя на +3,6 секунды, занял второе место.

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