Хэмилтон выиграл Гран-при Канады

Оттава, , 23:59 — REGNUM Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», выиграл Гран-при Канады. Гонка прошла в воскресенье, 9 июня, на трассе в Монреале.

Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, который отстал от победителя на +3,6 секунды. Третье место у партнера Феттеля по команде Шарля Леклера из Монако, который отстал от лидера на +4,6 секунды.

Отметим, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал на 10-м месте.

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