Англия забрала себе первую в истории бронзовую медаль Лиги наций

Лондон, , 19:03 — REGNUM 8 июня национальные сборные Швейцарии и Англии разыграли между собой первые в истории медали Лиги наций УЕФА. По итогам противостояния на «Альфонсу Энрикиш» Англия получила бронзовую медаль, а Швейцария завершила турнир на четвертом месте.

Матч рассудили Одивиу Хацеган со своими ассистентами Отавином Совре, Себастьяном Георге и запасным арбитром Марко ди Белло.

По ходу матча игроки сборной «трех львов» показывали лучшую игру за счет уровня игры своих футболистов в отдельности. Однако три защитника сборной Швейцарии были против того, чтобы просто так отдать игру англичанам. Портал WhoScored оценил игру Аканджи, Шера и Эльведи на 7,3+ каждому, также Ян Цоммер стал лучшим игроком в составе своей сборной.

Не определив сильнейшего в основное и экстренное время, Швейцария и Англия выясняли отношения в серии пенальти. Со стороны Швейцарии одиннадцатиметровые реализовали экс-игрок «ЦСКА» Стивен Цубер, Гранит Джака, Мануэль Аканджи, Кевин Мбабу, Фабиан Шер, а за англичан пробивали вратаря Харри Магуйар, Росс Баркли, молодой талант дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Джордан Пикфорд и опорный полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер. Единственным промахнувшимся стал 26-летний нападающий Йосип Дрмич. Итоговый счет — 0:0(5:6) в пользу Англии.

Несмотря на поражение, лучшим игроком матча был признан вратарь сборной Швейцарии и менхенгладбахской «Боруссии» Ян Цоммер, совершивший 6 сейвов и получивший оценку 7,9.

Статистика матча (Швейцария/Англия)

Удары 12/18

Удары в створ ворот 3/8

Процент владения мячом 43%/57%

Нарушения правил 15/17

Поданные угловые 3/9

Оффсайды 3/1

Стартовые составы команд на матч:

Швейцария: Цоммер, Эльведи, Аканджи, Шер, Мбабу, Фройлер, Джака, Родригес, Фернандеш, Шакири, Сеферович.

Англия: Пикфорд, Роуз, Магуйар, Гомес, Александер-Арнольд, Дайер, Лингард, Стерлинг, Делф, Алли, Кейн.

Желтые карточки: Роуз — 23, Лингард — 27, Джака — 116.