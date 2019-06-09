Бабош и Младенкова победили в парном женском разряде «Ролан Гаррос»

Париж, , 15:40 — REGNUM Теннисный дуэт в составе Тимеа Бабош из Венгрии и Кристина Младенович из Франции обыграли китайский дуэт в составе Йин-Йин Дуань и Чжен Сайсай в матче финала парного разряда у женщин на Открытом чемпионате Франции.

Спортсменки одержали победу над китаянками в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Длительность матча составила 1 час 10 минут. За это время победительницы один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и смогли реализовать 4 брейк-пойнта. Их соперницы также один раз подали навылет, дважды ошиблись при подаче и реализовали 4 брейк-пойнта.

Отметим, это вторая победа дуэта в составе Тимеа Бабош и Кристина Младенович на турнирах серии «Большого шлема». В 2018 году теннисистки переиграли на Открытом чемпионате Австралии российский дуэт в составе Елена Веснина и Екатерина Макарова.