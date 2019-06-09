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В «ПСЖ» назвали сроки восстановления Неймара после травмы голеностопа

Спорт

«Ожидается, что нападающий «ПСЖ» вернется на поле через четыре недели»

Париж, 9 июня 2019, 15:09 — REGNUM  Врачи футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» провели обследование бразильского нападающего клуба Неймара и назвали сроки его восстановления, сообщает 9 июня пресс-служба ПСЖ.

В сообщении пресс-службы говорится, что футболист, после получения им травмы в подготовительном матче сборной Бразилии к Кубку Америки, был осмотрен главным врачом команды Лоран Омон и членом Медицинского совета клуба, ведущим деятелем спортивной медицины профессором Жераром Сайлланом.

Также сообщается, что медиками игроку был поставлен диагноз: растяжение боковой связки правой лодыжки, не требующее оперативного вмешательства.

«Ожидается, что нападающий «ПСЖ» вернется на поле через четыре недели», — говорится в сообщении пресс-службы парижской команды.

Отметим, это третья серьезная травма Неймара за последние полтора года и из-за неё игрок будет вынужден пропустить Кубок Америки, который пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

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Футбол
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