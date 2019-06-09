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Джокович поругался с судьей в мачте полуфинала «Ролан Гаррос»

Спорт

Теннисист начал словесную перебранку с арбитром на вышке

Джокович поругался с судьей в мачте полуфинала «Ролан Гаррос»
Yann Caradec
Новак Джокович

Париж, 9 июня 2019, 14:18 — REGNUM  Сербский теннисист Новак Джокович получил предупреждение за неспортивное поведение в пятом сете матча полуфинала Открытого чемпионата Франции по теннису с австрийцем Домиником Тимом.

Теннисист начал словесную перебранку с арбитром на вышке, высказав последнему претензию, что тот начинает отсчёт 25 секунд на подачу через секунду после окончания последнего розыгрыша.

«Но вы понимаете, как можно подать через 25 секунд после такого розыгрыша и когда зрители продолжают хлопать? Понимаете, да? Отлично», — заявил арбитру теннисист.

Матч закончился победой Тима в пяти сетах со счетом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

Отметим, в финале Открытого чемпионата Франции Доминик Тим встретится со второй ракеткой мира — испанцем Рафаэлем Надалем, который является действующим победителем «Ролан Гаррос».

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Теннис
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