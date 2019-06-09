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СМИ: «Реал» может выставить хавбека Дембеле на продажу из-за опозданий

Спорт

Такое поведение 22-летнего француза не нравится руководству команды

СМИ: «Реал» может выставить хавбека Дембеле на продажу из-за опозданий
Иллюстрация: Www.fcbarcelona.cat
Усман Дембеле

Мадрид, 9 июня 2019, 13:58 — REGNUM  Футбольный «Барселона» может выставить на продажу своего французского полузащитника Усмана Дембеле в период летнего межсезонья, сообщает 9 июня AS.

По данным издания, футболист на позапрошлой неделе в очередной раз сильно опоздал на общекомандную тренировку. Свой проступок Дембеле объяснил тем, что у него было разрешение на индивидуальные занятия с терапевтом, при том, что фактически расписание в тот день было одинаковым для всех футболистов.

Такое поведение 22-летнего француза не нравится руководству команды, и оно уже сообщило окружению Дембеле, что тот будет выставлен на продажу, в случае если не изменит свое отношение к делу.

Отметим, в минувшем сезоне Усман Дембеле сыграл за «Барселону» в 29 матчах испанской Примеры и отметился в них 8 мячами и 5 голевыми передачами.

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Футбол
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