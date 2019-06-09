«Лос-Анджелес Кингз» может выкупить контракт защитника Фанёфа

Лос-Анджелес, США, , 13:48 — REGNUM Генеральный менеджер хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блейк может принять решение выкупить контракт защитника команды Диона Фанёфа, в случае если игрока не получится обменять, сообщает 9 июня The Score.

Контракт 34-ленего хоккеиста рассчитан ещё на два года и на сумму 7 млн долларов (1,25 млн из этой суммы за клубом «Оттава Сенаторз»).

Также в нем предусмотрено ограничение на обмен, согласно которому хоккеист должен предоставить список из 12 команд для совершения такой сделки. В случае выкупа контракта «Кингз» должны будут выплатить Фанёфу 5,7 млн долларов за 4 сезона.

Отметим, Дион Фанёф фактически провалил прошлый сезон, набрав в 67 матчах регулярного чемпионата со своим участием 6 (1 шайба + 5 результативных передач) очков. Сезон 2018/19 стал вторым для хоккеиста в «Кингз».