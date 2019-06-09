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СМИ: хавбеком Аланом Дзагоевым интересуется клуб из Мексики

Спорт

Как сообщается, российский футболист уже близок к заключению с «Тигрес» соглашения

Москва, 9 июня 2019, 13:29 — REGNUM  Мексиканский футбольный клуб «Тигрес» заинтересовался полузащитником московской команды ЦСКА и сборной России по футболу Аланом Дзагоевым, сообщает 9 июня El Universal.

По данным издания, российский футболист уже близок к заключению с «Тигрес» соглашения. При этом текущий контракт 28-летнего хавбека с ЦСКА истекает нынешним летом, и он может перейти в мексиканскую команду на правах свободного агента.

Также известно, что в настоящее время игрок проходит восстановление после травмы передней крестообразной связки правого колена.

Отметим, Дзагоев является воспитанником московского ЦСКА и в нынешнем сезоне провел за клуб 7 матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Также является в составе московского клуба четырежды обладателем кубка России и четырежды же — Суперкубка России, а кроме этого, трижды становился с командой чемпионом России.

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Футбол
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