Источник: «Анахайм» может обменять нападающего Перри

Анахайм, США, , 13:09 — REGNUM Хоккейный клуб НХЛ «Анахайм Дакс» может обменять своего форварда Кори Перри, сообщает 9 июня журналист The Athletic Пьер Лебрюн.

По данным источника, по условиям контракта 34-летний игрок ещё два года должен находиться в составе клуба с зарплатой 8,625 млн долларов с полным запретом на его обмен и поэтому для подобной сделки нужно согласие самого хоккеиста.

Ввиду того, что данное обстоятельство может помешать обмену Перри, «Анахайм» также может выкупить контракт канадца, выплатив ему 8 млн долларов в течение четырех лет.

Отметим, Кори Перри играет за «Анахайм Дакс» с 2005 года и всю свою игровую карьеру провел в клубе. В прошедшем регулярном сезоне НХЛ хоккеист выступал только с 3 февраля 2019 года по причине травмы колена, пропустив из-за травмы 4 месяца. В 31 матче смог набрать 10 (6 шайб + 4 голевые передачи) очков.