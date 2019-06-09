Воскресенье, 9 Июня 2019 года
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Вальдес победил Санчеса и сохранил пояс WBO

Спорт

Судьи единогласно присудили победу мексиканскому боксеру со счетом 117:110, 118:109, 118:109

Рино, США, 9 июня 2019, 12:06 — REGNUM  Мексиканский боксер Оскар Вальдес победил американского спортсмена Джейсона Санчеса и отстоял свой титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в полулегком весе. Бой проходил 9 июня в рамках турнира по профессиональному боксу в Рино (штат Невада, США).

Мексиканец сразу был активнее и больше работал первым номером, а в пятом раунде даже отправил своего соперника в нокдаун боковым ударом и сохранил свое преимущество до конца боя.

В итоге боя, продлившегося все 12 завяленных раундов, судьи единогласно присудили победу мексиканскому боксеру со счетом 117:110, 118:109, 118:109.

Это 26-я (20 нокаутом) победа ни разу непобежденного 28-летнего Вальдеса. В активе 24-летнего Санчеса это первое поражение при 14 победах (7 нокаутом).

Отметим, это шестая удачная защита Оскаром Вальдерсом своего титула чемпиона WBO в полулегком весе.

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