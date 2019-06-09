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Главный тренер сборной Турции о выигрыше у Франции: это не большая победа

Спорт

«Мы победили в матче с соперником по группе. Это не такая большая победа»

Анкара, 9 июня 2019, 11:43 — REGNUM  Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш не считает большой победу его подопечных в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года над действующими чемпионами мира командой Франции. Его слова приводит 9 июня Haberturk.

«Мы провели хороший матч», — заявил главный тренер турецкой футбольной сборной.

Также, по словам Гюнеша, команда Турции должна поскорее отключиться от этого результата, так как у ней впереди игра со сборной Исландии, к которой нужно готовиться.

Кроме этого, он отметил, что о данной победе можно много говорить, однако не надо жить в воображаемом мире, так как, несмотря на то, что команда Турции наделась победить и это случилось, команда Франции — это команда Франции.

«Мы не относимся к этому результату как к победе над чемпионом мира. Мы победили в матче с соперником по группе. Это не такая большая победа», — заключил Шенол Гюнеш.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, сборная Франции по футболу уступила футболистам команды Турции в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 2:0.

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