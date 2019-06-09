Хавбек Маскерано намерен вернуться в сборную Аргентины

Буэнос-Айрес, , 10:47 — REGNUM Бывший полузащитник футбольного клуба «Барселона» аргентинец Хавьер Маскерано принял решение о возвращении в национальную сборную своей страны, сообщает 9 июня Sport.es.

По информации источника, 35-летний футболист принял такое решение после встречи с президентом футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа. Маскерано хотел бы в составе сборной Аргентины принять участие в Панамериканских играх, которые состоятся в Лиме с 26 июля по 11 августа 2019 года.

Игрок надеется, что китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун» даст свое согласие на его участие в Панамериканских играх, на котором футбольные команды имеют право заявить в своем составе трех игроков старше 23 лет.

Отметим, Хавьер Маскерано сыграл за национальную сборную своей страны в 147 матчах и отметился в них 3 мячами, став в её составе дважды олимпийским чемпионом.