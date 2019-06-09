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Матч отбора Евро-2020 между Россией и Кипром обслужат итальянские судьи

Спорт

Возглавляет итальянскую судейскую бригаду Марко Ди Белло

Нижний Новгород, 9 июня 2019, 10:18 — REGNUM  Матч группы I отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года по футболу между сборными России и Кипра будет обслуживать итальянская бригада судей во главе с Марко Ди Белло, сообщает 9 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Помощниками судьи станут Чиро Карбоне и Джорджио Перетти, резервным арбитром будет Маурицио Мариани.

Отметим, в турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу сборная команда России находится на втором месте с 6 очками, опережая, находящуюся на третьем месте, сборную Шотландии по дополнительным показателям. Лидирует в группе сборная Бельгии с 9 очками.

Напомним, матч между сборными России и Кипра в рамках отбора на Евро—2020 состоится 11 июня в Нижнем Новгороде и начнётся в 21:45 мск.

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