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Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC

Спорт

Мексиканцу засчитали технический нокаут

Сехудо победил Мораеса и стал новым чемпионом UFC
Иллюстрация: Ufc.com
Генри Сехудо и Марлон Мораес перед боем

Чикаго, США, 9 июня 2019, 09:51 — REGNUM  Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал верх над Марлоном Мораесом из Мексики и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем (до 62,1 кг) весе. Бой проходил 9 июня в Чикаго в рамках турнира UFC238.

Рефери остановил поединок в конце последнего, третьего раунда, после того как мексиканец, закрываясь в партере от ударов Сехудо, перестал защищаться. В результате ему было засчитано поражение техническим нокаутом.

По итогам боя в активе 32-летнего Сехудо, являющегося также чемпионом UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), 17 боев в ММА, в 15 из которых он победил и в 2 проиграл. На счету 31-летнего Мораеса теперь 29 боев в ММА и в 22 из них он одержал победы, в 6 проиграл и 2 закончил вничью.

Отметим, ранее на турнире UFC238 в Чикаго киргизская боец Валентина Шевченко провела удачную защиту своего титула чемпионки UFC., победив нокаутом американку Джессику Айс.

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