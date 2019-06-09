«МЮ» выплатит Де Хеа 20 млн фунтов, если он немедленно уйдет в «ПСЖ»

Манчестер, Великобритания, , 09:35 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен расстаться со своим испанским голкипером Давидом де Хеа, которым интересуется команда «Пари Сен-Жермен», сообщает 9 июня The Sun.

По информации источника, манчестерский клуб продает игрока за 65−70 млн евро. Более того, «МЮ» даже готов выплатить 20 млн фунтов самому де Хеа, в случае если футболист перейдет в другую команду во время летнего межсезонья, а не бесплатно через год, когда закончится действие его нынешнего контракта.

В свою очередь ПСЖ хотело бы получить футболиста как раз бесплатно, а сам 28-летний футболист рассчитывает на хорошую финансовую компенсацию от парижской команды в этом случае.

Как считает издание, стороны могут прийти к консенсусу, однако де Хеа стоит быть осторожнее, так как «ПСЖ» также рассматривает на роль своего нового голкипера француза Уго Льориса из «Тоттенхэма».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство клуба «ПСЖ» приняло решение не продлевать контракт с 41-летним итальянским голкипером клуба Джанлуиджи Буффоном.

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