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Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC

Спорт

Это первая удачная защита Шевченко пояса чемпионки UFC

Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Валентина Шевченко

Нью-Йорк, США, 9 июня 2019, 09:25 — REGNUM  Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.

Во втором раунде Шевченко нанесла своей сопернице точный удар левой ногой в голову, чем отравила её в нокаут.

Это первая удачная защита Валентиной Шевченко её титула чемпионки UFC, который она выиграла в декабре 2018 года у представительницы Польши Йоанны Енджейчик на турнире UFC231. По итогам боя в активе киргизской спортсменки 20 боев в ММА, из которых в 17 она победила и в 3 уступила.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец стиля легчайшей весовой категории (до 62,1 кг) Петр Ян победил единогласным решением судей представителя США Джимми Риверу на турнире UFC 238.

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