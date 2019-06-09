Сборная Шотландии выиграла у Кипра в отборном матче Евро-2020

Глазго, Великобритания, , 09:03 — REGNUM Мужская сборная команда Шотландии по футболу обыграла футболистов Кипра в матче отборочного тура Евро-2020.

Встреча проходила на поле стадиона «Хэмпден Парк» в Глазго и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый тайм прошел без забитых мячей и только на 61-й минуте игры капитан и защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон открыл счет. На 87-й минуте киприотам удалось сравнять счет после гола защитника Иоаниса Кусулоса, однако радость их была недолгой, так как спустя буквально две минуты полузащитник шотландцев Оливер Бёрк точным ударом принес своей сборной победу в матче.

Отметим, по итогам встречи сборная Шотландии сравнялась со сборной России по очкам в группе I, однако уступает ей по дополнительным показателям и находится на третьем месте. Кипр — четвертый с 3 очками, также опережая сборную Казахстана по дополнительным показателям.

Статистика матча (Шотландия/Кипр)

Удары 16/11

Удары в створ ворот 5/6

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 6/12

Поданные угловые 9/5