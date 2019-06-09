Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде

Нью-Йорк, США, , 08:55 — REGNUM Казахский боксер в промежуточном весовой категории (до 74,4 кг) Геннадий Головкин победил нокаутом представителя Канады Стива Роллса. Бой состоялся в ночь на 9 июня на ринге арены «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк).

12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.

По итогам боя в активе 37-летнего Головкина 39 побед (35 нокаутом) 1 поражение и 1 ничья. Для 35-летнего Роллса это первое поражение при 19 победах (10 нокаутом).

Отметим, это первая победа Головкина после его поражения в сентябре 2018 года от мексиканца Сауля Альвареса, когда казахский боксер потерял свои титулы чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Также весной 2019 год боксер сменил своего тренера Абеля Санчеса на Джонатона Бэнкса, ранее тренировавшего украинского боксера Владимира Кличко.