Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборочном матче Евро-2020

Брюссель, 9 июня 2019, 08:30 — REGNUM Мужская футбольная сборная Бельгии разгромила команду Казахстана в матче отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020.
Встреча прошла на поле брюссельского стадиона «Руа Бодуэн» и завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев.
В составе победителей мячи на счету форварда Дриса Мертенса (11-я минута), защитника Тимоти Кастаня (14-я) и нападающего Ромелу Лукаку (50-я).
Отметим, эта победа позволила сборной Бельгии выйти на первое место в группе I, набрав девять очков и опередив идущей на втором месте сборную России. Сборная Казахстана на пятом месте с тремя очками в активе.
Статистика матча (Бельгия/Казахстан)
Удары 27/5
Удары в створ ворот 12/1
Процент владения мячом 69%/31%
Нарушения правил 8/11
Поданные угловые 13/1