Главный тренер сборной Франции: команда получила серьезную пощечину

Париж, , 08:16 — REGNUM Главный тренер мужской сборной Франции по футболу Дидье Дишам считает, что поражение его подопечных от команды Турции — это серьезная пощечина. Его комментарий по поводу проигрыша действующих чемпионов мира приводит 9 июня France Football.

По словам Дишама, в этой игре французская команда не продемонстрировала ничего позитивного и не показала себя как чемпионы мира с серьезными намерениями.

«Сегодня мы получили хорошую пощечину», — заявил главный тренер сборной Франции по футболу.

Также он добавил, что игра команды будет проанализирована и что через три дня сборную ждет ещё один матч.

«Нечего добавить кроме поздравлений сборной Турции», — заключил Дидье Дишам.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, сборная Франции уступила команде Турции в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 2:0.