Петр Ян победил Риверу на UFC238 решением судей

Чикаго, США, , 07:32 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) легчайшей весовой категории (до 62,1 кг) Петр Ян победил представителя США Джимми Риверу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившего в Чикаго.

Бой продлился в течение всех трех заявленных раунда. Петр Ян выглядел предпочтительнее оппонента и трижды по ходу поединка отправлял его в нокдаун. В итоге все три судьи единогласно присудили победу российскому бойцу со счетом.

Это 15-я победа 26-летнего Петра Яна в ММА и 5-я в UFC при одном поражении. Для 29-летнего Риверы — это четвертое поражение при 22 победах.

Отметим, ранее Петр Ян заявлял о своем желании сражаться за титул чемпиона UFC в случае победы над американским бойцом.