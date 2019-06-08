Дзюба о матче Россия — Сан-Марино: «Всех с победой!»

Саранск, , 22:52 — REGNUM Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба, который забил четыре мяча в ворота команды Сан-Марино в матче третьего тура отборочного турнира Евро-2020, поздравил болельщиков с крупной победой. Соответствующую запись форвард национальной команды оставил в соцсети Instagram.

«Всех с победой!» — написал нападающий.

Как передавало ИА REGNUM, 8 июня сборная России по футболу разгромила на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске команду Сан-Марино в матче третьего тура отборочного турнира Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 9:0.

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