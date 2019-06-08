Суббота, 8 Июня 2019 года
23:05:06 МСК

Дзюба о матче Россия — Сан-Марино: «Всех с победой!»

Спорт

8 июня сборная России по футболу разгромила на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске команду Сан-Марино в матче третьего тура отборочного турнира Евро-2020

Дзюба о матче Россия — Сан-Марино: «Всех с победой!»
Кирилл Венедиктов
Артём Дзюба

Саранск, 8 июня 2019, 22:52 — REGNUM  Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба, который забил четыре мяча в ворота команды Сан-Марино в матче третьего тура отборочного турнира Евро-2020, поздравил болельщиков с крупной победой. Соответствующую запись форвард национальной команды оставил в соцсети Instagram.

«Всех с победой!» — написал нападающий.

Как передавало ИА REGNUM, 8 июня сборная России по футболу разгромила на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске команду Сан-Марино в матче третьего тура отборочного турнира Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 9:0.

Читайте также: Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить