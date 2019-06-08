Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино

Москва, , 22:20 — REGNUM 8 июня между национальными сборными России и Сан-Марино на стадионе «Мордовия-Арена» был разыгран матч 3-го тура группы I отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось крупной победой хозяев.

На экваторе первой половины Микеле Чеволи открыл счет, срезав мяч в свои ворота — 1:0. Через 6 минут таранный форвард «Зенита» Артем Дзюба удвоил преимущество сборной России ударом с пенальти — 2:0. На 36-й минуте Федор Кудряшов отличился забитым мячом — 3:0. В конце тайма атакующий полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук довел счет до разгромного — 4:0. На 73-й минуте Дзюба оформил дубль после передачи атакующего полузащитника «Монако» Александра Головина — 5:0. Через 3 минуты Дзюба стал автором хэт-трика после удара с пенальти — 6:0. В следующей же атаке вышедший на замену скоростной нападающий «Локомотива» Федор Смолов отметился голом — 7:0. Через 6 минут Смолов забил свой второй мяч в этой встрече — 8:0. В конце матча Дзюба оформил покер — 9:0.

Статистика матча (Россия/Сан-Марино)

Удары 29/0

Удары в створ ворот 14/0

Процент владения мячом 77%/23%

Нарушения правил 8/8

Поданные угловые 10/0

Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.

Стартовые составы команд на матч:

Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Джикия, Зобнин, Оздоев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Головин, Дзюба.

Сан-Марино: Бенедеттини, Витайоли, Баттистини, Грандони, Чеволи, Палацци, Муларони, Ринальди, Голинуччи, Витайоли.

Бригада арбитров: Мохаммед аль-Хаким | Даниэль Вернмарк | Фредрик Кливер | Мартин Стромбергссон.

Желтые карточки: Ринальди — 12.

Голы: Чеволи (автогол) 25 — 1:0, Дзюба (пенальти) 31 — 2:0, Кудряшов 36 — 3:0, Антон Миранчук 41 — 4:0, Дзюба 73 — 5:0, Дзюба 76 — 6:0, Смолов 77 — 7:0, Смолов 83 — 8:0, Дзюба 88 — 9:0.