Суббота, 8 Июня 2019 года
22:18:33 МСК

Молдавия минимально обыграла Андорру

Спорт

Молдавия набрала первые три очка и заняла 5-ю позицию в группе H. Андорра без очков осталась на последнем месте

Кишинёв, 8 июня 2019, 22:18 — REGNUM  8 июня между национальными сборными Молдавии и Андорры на стадионе «Зимбру» был разыгран матч 3-го тура группы H отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 1:0.

Единственный мяч на 8-й минуте матча забил 31-летний центральный защитник «Волунтари» Игорь Армаш — 1:0.

Статистика матча (Молдавия/Андорра)

Удары 1/5

Удары в створ ворот ½

Процент владения мячом 67%/33%

Нарушения правил 17/17

Поданные угловые 2/0

Молдавия набрала первые три очка и заняла 5-ю позицию в группе H. Андорра без очков осталась на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

Молдавия: Кошелев, Рябчук, Армаш, Эфрос, Жардан, Ионицэ, Карп, Гынсарь, Антонюк, Суворов, Дамашкан.

Андорра: Гомес, Лима, Сан-Николас, Рубио, Льовера, Валес, Ребес, Клементе, Сервос, Вьейра, Алаэс.

Желтые карточки: Ребес — 34, Ионицэ — 38, Карп — 80, Лима — 90+4.

Красные карточки: Ионицэ — 47.

Голы: Армаш 8 — 1:0.

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