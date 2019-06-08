Суббота, 8 Июня 2019 года
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Армения уверенно обыграла Лихтенштейн

Спорт

Армения, одержав первую победу в группе J, набрала 3 очка и осталась на пятой строчке. Лихтенштейн без очков идет позицией ниже

Армения уверенно обыграла Лихтенштейн
Beko
Республиканский стадион. Ереван

Ереван, 8 июня 2019, 22:10 — REGNUM  8 июня между национальными сборными Армении и Лихтенштейна на «Республиканском стадионе» был разыгран матч 3-го тура группы J отборочного турнира Чемпионата Европы-2020. Противостояние завершилось со счетом 3:0.

В дебюте матча вингер «Шавиша» Геворг Казарян открыл счет после передачи Арояна — 1:0. Через 16 минут Александр Карапетян удвоил преимущество хозяев — 2:0. В конце матча Тигран Баргесян довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча (Армения/Лихтенштейн)

Удары 24/2

Удары в створ ворот 13/1

Процент владения мячом 61%/39%

Нарушения правил 15/8

Поданные угловые 11/3

Армения, одержав первую победу в группе J, набрала 3 очка и осталась на пятой строчке. Лихтенштейн без очков идет позицией ниже.

Стартовые составы команд на матч:

Армения: Хайрапетян, Ароян, Восканян, Оганесян, Амбарцумян, Мкртчян, Аветисян, Мхитарян, Казарян, Барсегян, Карапетян.

Лихтенштейн: Хоби, Гопрель, Хофер, Малин, Вольфингер, Зеле, Саланович, Хаслер, Полверино, Бюхель, Фрик.

Желтые карточки: Овсепян — 82.

Голы: Казарян 2 — 1:0, Карапетян 18 — 2:0, Баргесян 90 — 3:0.

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