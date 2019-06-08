Гудмундссон принес Исландии важнейшую победу над Албанией

Рейкьявик, , 18:07 — REGNUM 8 июня между национальными сборными Исландии и Албании на стадионе «Лаугардалсвеллур» был разыгран матч 3-го тура группы H отборочного турнира Чемпионата Европы-2020. Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на экваторе первой половины забил вингер «Бернли» Йоханн Гудмундссон — 1:0. Этот гол стал седьмым для футболиста в составе своей национальной сборной.

Статистика матча (Исландия/Албания)

Удары 4/3

Удары в створ ворот ½

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 19/16

Поданные угловые 1/5

Исландия, набрав 6 очков, поднялась на третью позицию в группе H. Албания с 3-мя баллами опустилась на 4-е место.

Стартовые составы команд на матч:

Исландия: Хальдерссон, Херманнссон, Сигурдссон, Арнасон, Скуласон, Гудмундссон, Сигурдссон, Сигурьонссон, Гуннарссон, Кьяртанссон.

Албания: Бериша, Дермаку, Хюсай, Весели, Ардиан, Баша, Джака, Абраши, Леняни, Чикалеши, Балай.

Бригада арбитров: Бобби Мэдден | Росс Дуглас | Дэвид Руме | Дон Робертсон

Желтые карточки: Баша — 22, Сигурьонссон — 33, Дермаку — 88, Весели — 89.

Голы: Гудмундссон 22 — 1:0.