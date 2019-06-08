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Нападающий Юньков вернулся в ХК «Спартак»

Спорт

Контракт хоккеиста с клубом рассчитан на один год

Москва, 8 июня 2019, 15:56 — REGNUM  Форвард Михаил Юньков подписал соглашение с московским хоккейным клубом «Спартак», сообщает 8 июня пресс-служба московской команды.

Также сообщается, что соглашение между игроком и клубом имеет двусторонний характер и рассчитано сроком на один год.

Отметим, ранее 33-летний Михаил Юньков выступал за московский «Спартак» в периоды с 2007 по 2009 и с 2010 по 2014 год, проведя за клуб 305 матчей и набрав в них 98 (31 шайба + 67 результативных передач) очков.

Кроме этого выступал за такие клубы как магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс», омский «Авангард», московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев». Прошлый сезон играл за череповецкую команду «Северсталь» и провел в ее составе 13 матчей, в которых сделал две результативные передачи.

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