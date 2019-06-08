«Наполи» и «Интер» могут произвести обмен форвардами

Неаполь, Италия, , 15:55 — REGNUM Футбольный клуб «Наполи» намерен получить в свой состав аргентинского нападающего миланской команды «Интер» Мауро Икарди, сообщает 8 июня Corriere dello Sport.

По информации источника, на том чтобы Икарди покинул клуб настаивает главный наставник миланской команды Антонио Конте. В свою очередь «Наполи» может предложить «Интеру» на обмен за 26-летнего аргентинца своего 28-летнего форварда Лоренцо Инсинье.

Отметим, ранее также сообщалось об интересе к Мауро Икарди со стороны команды «Рома», которая готова была предложить за него миланскому клубу сразу нескольких футболистов.