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«Наполи» и «Интер» могут произвести обмен форвардами

Спорт

«Наполи» может предложить «Интеру» своего форварда Инсинье за Мауро Икарди

Неаполь, Италия, 8 июня 2019, 15:55 — REGNUM  Футбольный клуб «Наполи» намерен получить в свой состав аргентинского нападающего миланской команды «Интер» Мауро Икарди, сообщает 8 июня Corriere dello Sport.

По информации источника, на том чтобы Икарди покинул клуб настаивает главный наставник миланской команды Антонио Конте. В свою очередь «Наполи» может предложить «Интеру» на обмен за 26-летнего аргентинца своего 28-летнего форварда Лоренцо Инсинье.

Отметим, ранее также сообщалось об интересе к Мауро Икарди со стороны команды «Рома», которая готова была предложить за него миланскому клубу сразу нескольких футболистов.

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Футбол
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