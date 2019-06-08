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Колосков: если Россию отрежут от ЛЧ, от нас ничего не останется

Спорт

«Все делается в интересах ведущих клубов, а не национальных лиг»

Москва, 8 июня 2019, 15:55 — REGNUM  Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Геннадий Колосков считает, что, если Россию отрежут от турнира Лиги чемпионов, от российского футбола может ничего не остаться. Такое мнение он высказал 8 июня в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

"Все делается в интересах ведущих клубов, а не национальных лиг», — подчеркнул почетный глава РФС, отвечая на вопрос о том поддерживает ли он реформирование Лиги чемпионов в ущерб национальным лигам.

Также почетный президент отметил, что в связи с данной ситуацией исполком РФС должен заниматься конкретными делами по защите российских клубов на международной арене, а не вопросами расширения РПЛ и лимитом легионеров в её клубах.

«Если Россию оттуда (из Лиги чемпионов — прим. ИА REGNUM ) отрежут, то от нас ничего не останется», — заявил Геннадий Колосков, добавив, что в этом вопросе очень многое зависит от руководителей российских федераций и клубов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серихидо рассказал, что Россия может вылететь из Лиги чемпионов из-за низкого коэффициента УЕФА, если будут приняты новые правила проведения турнира, предложенные Ассоциацией Европейского футбола.

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Футбол
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