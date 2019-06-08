СМИ: голкипер Буффон может вернуться в «Парму»

Парма, Италия, 8 июня 2019, 15:01 — REGNUM Итальянский голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон может вернуться в чемпионат Италии, сообщает 8 июня La Gazzetta dello Sport.
По данным издания, вероятнее всего, 41-летний вратарь вернется в клуб «Парма», воспитанником которого он является.
Также сообщается, что руководство клуба уже провело с Буффоном предварительные переговоры на эту тему и готово возобновить их в ближайшее время, когда определятся со своими планами на ближайшее трансферное окно.
Отметим, минувший сезон Джанлуиджи Буффон провел в клубе «Пари Сен-Жермен», за который сыграл в 25 матчах, пропустив в них 25 мячей. По окончании сезона руководство парижского клуба решило не продлевать контракт с 41-летним футболистом.