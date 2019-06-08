Суббота, 8 Июня 2019 года
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СМИ: голкипер Буффон может вернуться в «Парму»

Спорт

Футболист является воспитанником этого клуба

Парма, Италия, 8 июня 2019, 15:01 — REGNUM  Итальянский голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон может вернуться в чемпионат Италии, сообщает 8 июня La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, вероятнее всего, 41-летний вратарь вернется в клуб «Парма», воспитанником которого он является.

Также сообщается, что руководство клуба уже провело с Буффоном предварительные переговоры на эту тему и готово возобновить их в ближайшее время, когда определятся со своими планами на ближайшее трансферное окно.

Отметим, минувший сезон Джанлуиджи Буффон провел в клубе «Пари Сен-Жермен», за который сыграл в 25 матчах, пропустив в них 25 мячей. По окончании сезона руководство парижского клуба решило не продлевать контракт с 41-летним футболистом.

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Футбол
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