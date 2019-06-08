Форвард Пульюярви: хочу остаться в НХЛ

Эдмонтон, Канада, , 14:53 — REGNUM Финский нападающий хоккейного клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви может покинуть свою команду по окончании контракта, сообщает 8 июня Ilta-Sanomat.

«Недавно впервые вышел на лёд после операции», — приводит издание слова Пульюярви.

Также хоккеист рассказал, что он проводит тренировки с членами тренерского штаба «Эдмонтона» и, вероятно, в скором времени сменит свой нынешний клуб, правда, пока не знает на какой именно.

«Хочу остаться в НХЛ», — заключил Ессе Пульюярви.

Отметим, текущий контакт хоккеиста заканчивается 1 июля 2019 года и ранее к хоккеисту проявлял интерес клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода, которому принадлежат права на игрока в КХЛ. В текущем сезоне 21-летний финн сыграл за «Эдмонтон» в 46 матчах и смог набрать в них 9 (4 шайбы + 5 результативных передач) очков.