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Средняя цена на финальный матч Кубка Стэнли побила рекорд НХЛ

Спорт

Это вторая по дороговизне цена билета в американском спорте за последние десять лет

Сент-Луис, США, 8 июня 2019, 14:44 — REGNUM  Средняя стоимость билетов на шестой матч финальной серии Кубка Стэнли нынешнего сезона между командами «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» стала рекордной в истории НХЛ, сообщает 8 июня The Score.

По информации источника, средняя цена билета на шестой матч финальной серии составляет 4299 долларов. При этом минимальная цена билета — 2019 долларов.

Отметим, это вторая по дороговизне цена билета в американском спорте за последние десять лет. На первом месте цена билета на решающий матч финала главной лиги бейсбола (MLB) в 2016 году между командами «Чикаго Кабс» и «Кливленд Индианс», которая составила 5300 долларов.

Напомним, шестой матч финальной серии кубка Стэнли нынешнего сезона между командами «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» пройдет в Сент-Луисе 10 июня и начнется в 3:00 мск.

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