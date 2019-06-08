Суббота, 8 Июня 2019 года
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СМИ: Фонсека расторг соглашение с «Шахтером» и готов стать тренером «Ромы»

Спорт

«Я безгранично счастлив»

Рим, 8 июня 2019, 14:09 — REGNUM  Главный тренер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Паулу Фонсека расторг соглашение со своей нынешней командой, сообщает 8 июня Corriere dello Sport.

По данным источника, 46-летний португалец может возглавить футбольную команду «Рома» уже на следующей неделе.

«Я безгранично счастлив. Все сложилось наилучшим образом, поэтому скоро я могу отправиться в Рим», — приводит издание слова Фонсеки.

Также сообщается, что соглашение между римской командой и её новым главным тренером будет заключено на два года.

Отметим, Паулу Фонсека стал главным тренером донецкой команды «Шахтер» в 2016 году и под его руководством она трижды выигрывала украинский чемпионат.

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Футбол
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