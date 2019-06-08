ФК «Урал» вернет в клуб пять игроков

Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM В состав футбольного екатеринбургского клуба «Урал» вернется пять игроков, которые ранее выступали на правах аренды за другие команды, сообщает 8 июня пресс-служба «Урала».

По информации пресс-службы, все футболисты будут проходить подготовку к следующему сезону в составе клуба из Екатеринбурга.

Также сообщается, что это — форвард Артём Юсупов, голкипер Дмитрий Арапов и полузащитники Никита Глушков, Александр Ломакин и Александр Щербаков.

«Все они начнут тренироваться вместе с «Уралом» уже 12 июня, когда команда соберётся в Екатеринбурге», — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».

Отметим, в минувшем сезоне Артем Юсупов выступал за клуб Футбольной национальной лиги России (ФНЛ) «Зенит-2» и отметился одним мячом в пяти матчах. Вратарь Дмитрий Арапов играл за клуб «Чайка», с которым смог завоевать путевку в ФНЛ. Никита Глушков сыграл в клубе ФНЛ «Балтика» 11 матчей весной текущего года, а Александр Ломакин — 29 матчей в клубе ФНЛ «Факел». Александр Щербаков играл в минувшем сезоне в высшем футбольном дивизионе Кипра — клубе «Эносис», занявшем по итогам чемпионата десятое место и сохранившем свое место высшей лиге.