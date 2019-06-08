Суббота, 8 Июня 2019 года
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Сборная России определилась с формой на матч с Сан-Марино

Спорт

Матч состоится а поле стадиона «Мордовия Арена» в Саранске и начнется в 19:00 мск

Саранск, 8 июня 2019, 13:21 — REGNUM  Сборная России по футболу выбрала цвет формы, в которой российские футболисты сыграют командой Сан-Марино в матче третьего тура отборочного турнира Евро-2020. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба российской сборной.

Команда России выйдет на матч в форме красного цвета, вратарь сборной — в форме желтого цвета.

Отметим, сборная России в первом туре отборочного турнира Евро-2020 проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 и разгромила команду Казахстана во втором со счетом 4:0. Сборная Сан-Марино уступила в обоих матчах.

Напомним, матч третьего тура состоится 8 июня на поле саранского стадиона «Мордовия Арена» и начнется в 19:00 мск.

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Футбол
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