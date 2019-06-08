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Сборная Аргентины разгромила Никарагуа в товарищеском матче

Спорт

Победа хозяев со счетом 5:1

Сан-Хуан, Аргентина, 8 июня 2019, 12:39 — REGNUM  Сборная Аргентины по футболу нанесла поражение с разгромным счетом команде Никарагуа в товарищеском матче.

Игра прошла на поле стадиона «Бисентенарио» в Сан-Хуане и закончилась победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей голы на счету оформившего в матче дубль форварда команды «Барселона» Лионеля Месси (37-я и 38-я минуты), также отличившегося дважды нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса (63-я, 73-я) и хавбека «Уотфорда» Роберта Перейра (81-я).

На все это сборная Никарагуа ответила единственным голом полузащитника Хуана Барреры, удачно реализовавшего пенальти в добавленное время матча.

Отметим, сборная Аргентины примет участие в Кубке Америки, который пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

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Футбол
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