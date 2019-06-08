Суббота, 8 Июня 2019 года
12:38:55 МСК

СМИ: Михайлович подпишет новый контракт с «Болоньей»

Спорт

Новое соглашение будет рассчитано на три года

Болонья, Италия, 8 июня 2019, 12:38 — REGNUM  Главный тренер футбольного клуба «Болонья» Синиша Михайлович может в ближайшее время подписать со своим клубом новый контракт, сообщает 8 июня сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Также сообщается, что новое соглашение между «Болоньей» и 50-летним сербским специалистом будет заключено на трехлетний срок с заработной платой 2 млн евро в год.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что Синиша Михайлович отказался от предложения занять место нового главного тренера футбольного клуба «Рома».

Напомним, в минувшем сезоне команда «Болонья» финишировала десятой в серии А итальянского футбольного чемпионата.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить