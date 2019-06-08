СМИ: Михайлович подпишет новый контракт с «Болоньей»

Болонья, Италия, , 12:38 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Болонья» Синиша Михайлович может в ближайшее время подписать со своим клубом новый контракт, сообщает 8 июня сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Также сообщается, что новое соглашение между «Болоньей» и 50-летним сербским специалистом будет заключено на трехлетний срок с заработной платой 2 млн евро в год.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что Синиша Михайлович отказался от предложения занять место нового главного тренера футбольного клуба «Рома».

Напомним, в минувшем сезоне команда «Болонья» финишировала десятой в серии А итальянского футбольного чемпионата.