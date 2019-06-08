СМИ: ПСЖ готов платить де Лигту в два раза больше «Барселоны»

Париж, , 15:00 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» заинтересован в приобретении защитника амстердамской команды «Аякс» Матейса де Лигта, сообщает 8 июня Sport.es.

По данным источника, парижский клуб предлагает 19-летнему голландскому футболисту контракт сроком на пять лет с заработной платой 15 млн евро в год. Эта сумма в два раза больше той, которую готовы платить де Лигту в команде «Барселона», также заинтересованной в услугах голландца.

При этом ПСЖ готов предложить «Аяксу» за игрока 80 млн евро и ещё 10 млн в виде бонусов. Каталонский же клуб не будет увеличивать предложенную им сумму трансфера за футболиста, составляющую 75 млн евро.

Отметим, в нынешнем сезоне Матейс де Лигт сыграл за «Аякс» в 55 матчах и отметился в них семью голами и четырьмя результативными передачами. Текущий контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до 2021 года.