Суббота, 8 Июня 2019 года
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СМИ: Сарри может подписать контракт с «Ювенутсом» на следующей неделе

Спорт

Соглашение рассчитано на три года

Турин, Италия, 8 июня 2019, 11:41 — REGNUM  Главный тренер лондонской команды «Челси» португалец Маурицио Сарри подпишет контракт с туринской командой «Ювентус» уже на следующей неделе, сообщает 8 июня The Guardian.

По данным издания, агент португальского специалиста уже договорился о расторжении его подопечным контракта с лондонской командой в пятницу, 7 июня. Подписание контракта с «Ювентусом» должно состояться на следующей неделе. Контракт рассчитан на три года.

Должность главного наставника туринского «Ювентуса» стала вакантной после ухода с неё по окончании сезона Массимилиано Аллегри.

Напомним, Маурицио Сарии возглавил «Челси» летом 2018 года и под его руководством команда стала третьей в английской Премьер-лиге в минувшем сезоне и победила в Лиге Европы.

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