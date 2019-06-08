СМИ: Сарри может подписать контракт с «Ювенутсом» на следующей неделе

Турин, Италия, , 11:41 — REGNUM Главный тренер лондонской команды «Челси» португалец Маурицио Сарри подпишет контракт с туринской командой «Ювентус» уже на следующей неделе, сообщает 8 июня The Guardian.

По данным издания, агент португальского специалиста уже договорился о расторжении его подопечным контракта с лондонской командой в пятницу, 7 июня. Подписание контракта с «Ювентусом» должно состояться на следующей неделе. Контракт рассчитан на три года.

Должность главного наставника туринского «Ювентуса» стала вакантной после ухода с неё по окончании сезона Массимилиано Аллегри.

Напомним, Маурицио Сарии возглавил «Челси» летом 2018 года и под его руководством команда стала третьей в английской Премьер-лиге в минувшем сезоне и победила в Лиге Европы.