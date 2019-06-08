Маркус Крамер: Устюгов будет бороться за победу в КМ следующего сезона

Москва, , 10:54 — REGNUM Российский лыжник Сергей Устюгов будет в следующем сезоне бороться за победу в общем зачете Кубка мира, считает тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, его слова приводит 8 июня официальный сайт Олимпийского комитета России.

«Цель на сезон — бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Думаю, ему это по силам», — заявил Крамер, отвечая на вопрос о том, как обстоят дела у российского лыжника.

Также тренер сборной России отметил, что прошлый сезон сложился для спортсмена тяжело и сломанный палец не позволил Устюгову подойти к чемпионату мира в оптимальных физических кондициях.

Кроме этого, по словам Крамера, первые сборы российской лыжной команды прошли в немецком Винтеберге, затем сборная России поедет в эстонский Отепе и австрийский Оберхоф и в нем впервые в межсезонье выйдет на снег. Затем в июле часть российских спортсменов примет участие в гонке на лыжных роллерах Blink в Норвегии, что позволит им сохранить соревновательную практику.

«В рамках подготовки к сезону устроим тренировочный лагерь и на высокогорье, в Давосе. Повторно на снег вернемся лишь в начале осени», — рассказал Маркус Крамер.

Отметим, прошлый сезон мирового лыжного первенства российский лыжник Сергей Устюгов, являющийся одним из лидеров сборной, закончил на десятом месте.