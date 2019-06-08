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Койвисто перешел из московского ХК «Динамо» в «Берн»

Спорт

Контракт хоккеиста с новым клубом рассчитан на один год

Койвисто перешел из московского ХК «Динамо» в «Берн»
Иллюстрация: Dynamo.ru
Миика Койвисто

Москва, 8 июня 2019, 10:44 — REGNUM  Защитник сборной Финляндии по хоккею Миика Койвисто, выступавший в минувшем сезоне в составе московского хоккейного клуба «Динамо», подписал контракт с швейцарским клубом «Берн», сообщает 8 июня Blick.

Соглашение между хоккеистом и швейцарским клубом рассчитано сроком на один сезон.

Отметим, в прошедшем сезоне Миика Койвисто сыграл за московское «Динамо» в КХЛ в 48 матчах и смог набрать в них 18 (3 шайбы + 15 результативных передач) очков при 22 минутах штрафа. В шести играх плей-офф набрал 2 (1 шайба + 1 голевая передача) очка.

Напомним, также 28-летний хоккеист стал чемпионом мира в составе национальной сборной, отметившись в 10 матчах чемпионата мира 2019 года в Словакии двумя результативными передачами.

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