СМИ: «Атланта» и «Наполи» поборются за хавбека Верету

Бергамо, Италия, , 10:29 — REGNUM Футбольный клуб из Бергамо «Атланта» заинтересовался французским полузащитником команды «Фиорентина» Жорданом Веретой, сообщает 8 июня сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, недавно пробившаяся в групповом турнире в Лигу чемпионов «Атланта» готова поспорить за футболиста с командой «Наполи», также претендующей на 26-летнего Верету. Клуб из Бергамо хочет получить француза в свой состав в межсезонье.

Отметим, в минувшем сезоне Жордан Верета сыграл за «Фиорентину» в 37 матчах во всех турнирах и отметился в них пятью голами и тремя результативными передачами.