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СМИ: «Атланта» и «Наполи» поборются за хавбека Верету

Спорт

Клуб из Бергамо хочет получить француза в свой состав в межсезонье

СМИ: «Атланта» и «Наполи» поборются за хавбека Верету
Иллюстрация: It.violachannel.tv
Жордан Верету

Бергамо, Италия, 8 июня 2019, 10:29 — REGNUM  Футбольный клуб из Бергамо «Атланта» заинтересовался французским полузащитником команды «Фиорентина» Жорданом Веретой, сообщает 8 июня сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, недавно пробившаяся в групповом турнире в Лигу чемпионов «Атланта» готова поспорить за футболиста с командой «Наполи», также претендующей на 26-летнего Верету. Клуб из Бергамо хочет получить француза в свой состав в межсезонье.

Отметим, в минувшем сезоне Жордан Верета сыграл за «Фиорентину» в 37 матчах во всех турнирах и отметился в них пятью голами и тремя результативными передачами.

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Футбол
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