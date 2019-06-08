Суббота, 8 Июня 2019 года
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СМИ: «Айнтрахт» хочет заменить Йовича Йовеличем

Спорт

Сумма сделки, предположительно, составит 10 млн евро

СМИ: «Айнтрахт» хочет заменить Йовича Йовеличем
Иллюстрация: Crvenazvezdafk.com
Деян Йовелич

Франкфурт-на-Майне, Германия, 8 июня 2019, 10:28 — REGNUM  Футбольный франкфуртский клуб «Айнтрахт» заинтересован в приобретении форварда белградской команды «Црвена Звезда» Деяна Йовелича, сообщает 8 июня Sport1.

По данным источника, немецкий клуб намеревается заменить 19-летним игроком другого сербского форварда — Луку Йовича, выступавшего в «Айнтахте» на правах аренды и ранее проданного владельцем прав на него — лиссабонской «Бенфикой», мадридскому «Реалу».

Также сообщается, что предполагаемая сумма трансфера за Йовелича обойдётся немецкой команде в 10 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Деян Йовелич сыграл за «Црвену Звезду» в 28 матчах и отметился в них 14 голами.

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Футбол
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