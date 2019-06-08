Роналду: Для меня всегда большая честь вернуться в сборную

Лиссабон, , 09:35 — REGNUM Нападающий сборной Португалии и туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду рассказал о своих ожиданиях от будущего матча финала Лиги наций с командой Голландии. Его слова приводит 8 июня официальный сайт УЕФА.

«Для меня всегда большая честь вернуться в сборную. Это моя страна, и носить эту футболку — большая честь», — заявил футболист, добавив, что возможность сыграть в финале Лиги наций наполняет его особенным чувством, а возможность забить в нем гол — это как вишенка на торте.

Также футболист рассказал, что он находится в хорошей форме, несмотря на 34-летний возраст, потому что считает свою физическую подготовку частью трудовой этики.

Кроме этого, Роналду отметил, что сборная Голландии, это хорошая команда и что они станут для сборной Португалии сложным соперником.

«Три финала, и я надеюсь выиграть два из трех. Это было бы здорово, и у меня есть надежда, как и у команды», — рассказал 34-летний нападающий.

Отметим, сборная Португалии сыграет в матче финала Лиги наций с командой Голландии 9 июня. Победитель матча также получит путевку на чемпионат Европы по футболу 2020 года.