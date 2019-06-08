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СМИ: «Порту» может быть исключен из высшего дивизиона Португалии

Спорт

Лиссабонский клуб «Бенфика» попросил провести дисциплинарное расследование в отношении «Порту»

СМИ: «Порту» может быть исключен из высшего дивизиона Португалии
jarmoluk
Футбольный мяч

Порту, Португалия, 8 июня 2019, 09:26 — REGNUM  Футбольный клуб «Порту» может быть лишен возможности играть в высшем дивизионе португальского футбола, сообщает 8 июня A Bola.

По данным источника, лиссабонский клуб «Бенфика» попросил провести дисциплинарное расследование в отношении «Порту» за разглашение последним конфиденциальной и частной информации.

В случае если «Порту» будет признан виновным в указанных обвинениях, по одной из статей регламента португальской федерации футбола клубу грозит дисквалификация на срок от одного до трех сезонов.

Отметим, два года назад «Порту» уже был оштрафован гражданским судом на сумму в два миллиона евро за опубликованные директором по коммуникациям клуба Франсиску Маркешем информации из частных электронных писем.

Напомним, в минувшем чемпионате клуб «Порту» занял второе место, отстав от победителя — «Бенфики», на два очка.

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Футбол
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