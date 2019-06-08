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«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева

Спорт

Так руководство клуба хочет сбить цену на футболиста

«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева
Aleksandr Veprev
Денис Черышев

Валенсия, Испания, 8 июня 2019, 09:02 — REGNUM  Футбольный клуб «Валенсия» не стал использовать свое приоритетное право на приобретение российского форварда команды «Вильярреал» Дениса Черышева, сообщает 8 июня AS.

По данным издания, у «Валенсии», согласно соглашению с «Вильярреалом», был до 25 мая приоритет на приобретение российского игрока за 8 млн евро.

При этом руководство «Валенсии» так и не вступило в переговоры и этим, как считает источник, намеревается сбить цену на 28-летнего российского футболиста, у которого травмировано колено.

Руководство же «Вильреала», которому принадлежат права на Черышева, в свою очередь, намерено выручить от его продажи не менее 7 млн евро, за которые ею игрок был приобретен у мадридского «Реала» в 2016 году.

Отметим, Денис Черышев провел минувший сезон в составе «Валенсии» на правах аренды и в 41 матче за клуб отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

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Футбол
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