Форвард Скиннер подписал с «Баффало» контракт на восемь лет

Буффало, США, , 08:45 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер подписал со своим нынешним клубом соглашение сроком на восемь лет, сообщает 8 июня официальный сайт НХЛ.

Также сообщается, что общая сумма восьмилетнего контракта хоккеиста, который мог 1 июля стать свободным агентом, составит 72 млн долларов (9 млн за один сезон).

Отметим, сезон 2018/19 стал первым для 27-летнего нападающего в составе «Баффало» и он смог в нем набрать 63 (40 шайб + 23 результативные передачи) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Ранее хоккеист играл за команду «Каролина Харрикейнз».

Напомним, по итогам сезона «Баффало Сейбрз» не смогли пробиться в плей-офф, заняв по итогам сезона только тринадцатое место в восточной конференции НХЛ.