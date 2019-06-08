Суббота, 8 Июня 2019 года
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Форвард Скиннер подписал с «Баффало» контракт на восемь лет

Спорт

Контракт заключен на общую сумму 72 млн долларов

Буффало, США, 8 июня 2019, 08:45 — REGNUM  Нападающий хоккейного клуба «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер подписал со своим нынешним клубом соглашение сроком на восемь лет, сообщает 8 июня официальный сайт НХЛ.

Также сообщается, что общая сумма восьмилетнего контракта хоккеиста, который мог 1 июля стать свободным агентом, составит 72 млн долларов (9 млн за один сезон).

Отметим, сезон 2018/19 стал первым для 27-летнего нападающего в составе «Баффало» и он смог в нем набрать 63 (40 шайб + 23 результативные передачи) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Ранее хоккеист играл за команду «Каролина Харрикейнз».

Напомним, по итогам сезона «Баффало Сейбрз» не смогли пробиться в плей-офф, заняв по итогам сезона только тринадцатое место в восточной конференции НХЛ.

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