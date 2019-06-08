Сборная Франции разгромила Корею в 1-м туре женского ЧМ по футболу

Париж, , 08:45 — REGNUM Французская женская футбольная сборная нанесла поражение команде Южной Кореи в матче первого тура группы А чемпионата мира по футболу среди женщин.

Встреча прошла на поле парижского стадиона «Парк-де-Пренс» и закончилась разгромом кореянок со счетом 4:0.

Голы в составе победительниц на счету Эжени ле Соммер (9-я минута), оформившей в матче дубль Венди Ренар (35-я, 45-я) и Амандин Анри (85-я). Также в матче впервые в женских футбольных чемпионатах была использована система видеопомощи арбитрам, благодаря которой главный судья встречи отменил один из голов сборной Франции.

Отметим, в следующем матче сборная Франции встретится 12 июня с норвежками, а корейская команда в этот же день сыграет с Нигерией. Российские футболистки не смогли пройти квалификационный отбор на мировое первенство.